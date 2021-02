Mondiali Cortina | la programmazione TV del gigante femminile di oggi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) È arrivato il giorno tanto atteso dagli appassionati di sci., giovedì 18 febbraio, il calendario deidi2021 ha in serbo la prova del, in cui l’Italia gioca il ruolo di favorita per la medaglia d’oro. Tutti gli occhi saranno puntati su di lei, Marta Bassino, prima nella discussa gara del parallelo e assente nel Team Event disputato nella giornata di ieri. L’atleta 24 enne originaria di Cuneo è chiamata a confermare i successi ottenuti negli ultimi mesi in Coppa del Mondo, dove è leader della specialità con 460 punti grazie a quattro successi e un terzo posto. A seguire latelevisiva dideidi Sci Alpino ad’Ampezzo, con gli orari e la diretta TV della prima e ...

