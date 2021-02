Mondiali Cortina, la ct iraniana di sci non può andare: il marito non vuole (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mondiali di Cortina vietati alla coach della squadra iraniana femminile di sci alpino dell’Iran. Samira Zargari non ha potuto accompagnare le sue atlete perché il marito le ha proibito di lasciare il Paese. E la cosa tragica è che può farlo viste le leggi del regime di Teheran. Samira Zargari la coach della squadra femminile di sci iraniana non è potuta partire perché il marito glielo ha impedito Mondiali Cortina: non parte la coach iraniana «La squadra ha lasciato l’Iran alla volta dell’Italia per i Mondiali di Cortina, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. Fino all’ultimo – ha fatto sapere la Federsci iraniana – abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021)divietati alla coach della squadrafemminile di sci alpino dell’Iran. Samira Zargari non ha potuto accompagnare le sue atlete perché ille ha proibito di lasciare il Paese. E la cosa tragica è che può farlo viste le leggi del regime di Teheran. Samira Zargari la coach della squadra femminile di scinon è potuta partire perché ilglielo ha impedito: non parte la coach«La squadra ha lasciato l’Iran alla volta dell’Italia per idi, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. Fino all’ultimo – ha fatto sapere la Federsci– abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato ...

