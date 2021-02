Mondiali Biathlon | in single mixed vince la Francia Rammarico Italia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Pokljuka , 18 febbraio 2021 - La medaglia aidi2021 per l'rischia di diventare un tabù: quando la tavola sembrava apparecchiata almeno per un piazzamento tra le prime tre, l'...

Ma anche idiin Slovenia con gli azzurri che mancano la medaglia. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la pagina di ...Pokljuka , 18 febbraio 2021 - La medaglia aidi2021 per l'Italia rischia di diventare un tabù: quando la tavola sembrava apparecchiata almeno per un piazzamento tra le prime tre, l'ultimo bersaglio ha mandato in tilt tutta la ...Ai Mondiali di Pokljuka è andata in scena oggi una gara quasi perfetta dell’Italia. Nella staffetta mista singola, Lukas Hofer e Dorothea Wierer sono sempre stati davanti, a guidare il gruppo, ...Entrambe le Single Mixed iridate andate in scena sinora sono state vinte dalla Norvegia, peraltro con la stessa coppia, composta da Marte Røiseland-Olsbu e Johannes Bø. STAGIONE 2020-2021. Nella stagi ...