Molde-Hoffenheim 3-3 | harakiri dei tedeschi che si fanno rimontare

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Rimonta pazzesca del Mode che sotto per 1-3 contro l’ha ripreso la partita, uscendo con un pareggio inaspettato alla vigilia della sfida. Il risultato finale,3-3, fa sì che la sfida sia ancora aperta in chiave qualificazione, nonostante ipartiranno con un leggero vantaggio nella gara di ritorno. QUALI SONO STATE LE EMOZIONI DELLA PARTITA? Sul neutro di Vila-real è successo davvero di tutto, con una girandola di emozioni davvero pazzesca. Il favoritissimoparte forte e dopo solo 8 giri d’orologio si porta in vantaggio con il colpo di testa di Dabbur; l’arbitro non convalida subito, ma dopo un consulto col VAR gli ospiti possono esultare. Al 28° Dabbur fa il bis, ancora di testa, battendo Linde che nulla può sul tiro da distanza ravvicinata ...

Per adesso nessuna occasione da gol, la sensazione è che per la resa dei conti se ne riparlerà giovedì prossimo all'Estadio de la Ceramica che stasera ospita l'incontro tra.