Mini Cooper JCW GP | per l’inverno occorrono scarpe adatte

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Avete unaJCW GP? Siete proprio fortunati! Non solo perché è in serie limitata (3000 esemplari in tutto), ma perché avete tra le mani la più potente e veloce tra ledi serie. Siete preoccupati che dovete tenerla in garage per? Oggi non più! Infatti,Italia mette a disposizione per