Milano - Sanremo il 20 marzo | niente Turchino | ma si torna sull' Aurelia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La, in calendario sabato 20, si correrà sul percorso tradizionale tranne che per l'esclusione del Passo del(bloccato per una frana) sostituito dal Colle di Giovo che ...

Quest'anno per l'edizione 112 della corsa, con Regione Liguria abbiamo deciso di riportare lasul suo percorso 'classico'. Quindi la maggior parte del percorso restera' quello ...La, in calendario sabato 20 marzo, si correrà sul percorso tradizionale tranne che per l'esclusione del Passo del Turchino (bloccato per una frana) sostituito dal Colle di Giovo che non ...C’è un parziale ritorno al passato per la Milano-Sanremo che ha presentato oggi il percorso dell’edizione numero 112: l’inedito tracciato proposto nel 2020, con la variante del Colle di Nava per ...La Classicissima torna a primavera, e lo fa con il suo percorso tradizionale. La 112/a Milano-Sanremo, prima classica monumento della stagione, si svolgerà il prossimo 20 marzo e si torna al classico ...