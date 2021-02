Milano, protesta dei lavoratori del gioco legale: “Fermi da mesi, nessuno parla della nostra situazione. A rischio 150mila posti” (Di giovedì 18 febbraio 2021) protesta a Milano dei lavoratori delle imprese del gioco legale, che hanno “occupato” pacificamente piazza Duomo indossando una pettorina gialla e agitando delle manine di plastica. Imprenditori e lavoratori di sale giochi, sale slot, agenzie di scommesse e sale bingo Fermi da mesi a causa delle restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus. Uno stop che, stimano le imprese, mette in pericolo 150mila posti di lavoro. “Applaudiamo con queste manine di plastica per farci sentire perché abbiamo paura di essere diventati invisibili, nessuno parla di noi – spiega uno dei promotori della protesta – Chiediamo di riaprire in zona gialle, come tante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)deidelle imprese del, che hanno “occupato” pacificamente piazza Duomo indossando una pettorina gialla e agitando delle manine di plastica. Imprenditori edi sale giochi, sale slot, agenzie di scommesse e sale bingodaa causa delle restrizioni per contenere la pandemia da coronavirus. Uno stop che, stimano le imprese, mette in pericolodi lavoro. “Applaudiamo con queste manine di plastica per farci sentire perché abbiamo paura di essere diventati invisibili,di noi – spiega uno dei promotori– Chiediamo di riaprire in zona gialle, come tante ...

