Milan sui social – Baresi: “Buon compleanno Roberto” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Baresi, vice presidente e storico capitano del Milan, ha pubblicato una foto su Instagram per fare gli auguri a Baggio, suo ex compagno. Eccola Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021), vice presidente e storico capitano del, ha pubblicato una foto su Instagram per fare gli auguri a Baggio, suo ex compagno. Eccola Pianeta

SaffronHorizon : RT @gippu1: A poche ore da #StellaRossaMilan, romanzo in 30 capitoletti sui due giorni che cambiarono per sempre la storia del Milan e del… - Meoz88 : RT @gustatore: Like se a te non frega un cazzo della carriera di Milan Borjan RT se speri che Caressa vada a gelare sui monti Urali a -15 g… - PianetaMilan : #Milan sui social - #Baresi: 'Buon compleanno Roberto' - IlMilanista9 : RT @gustatore: Like se a te non frega un cazzo della carriera di Milan Borjan RT se speri che Caressa vada a gelare sui monti Urali a -15 g… - 1899Sempremilan : Bisogna fare delle ripetizioni a #Caressa sui nomi dei giocatori del Milan... #EuropaLeague #StellaRossaMilan -