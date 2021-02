Milan, Pioli: “Risultato positivo, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Milan esce con l'amaro in bocca dalla trasferta di Belgrado. La Stella Rossa pareggia proprio negli ultimissimi secondi, togliendo la gioia della vittoria ai rossoneri. Il 2-2 è comunque un Risultato positivo per gli uomini di Stefano Pioli.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" Milan Pioli, getty images/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza i risultati della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo avuto la qualità per fare un passaggio in più, congelare la partita e cercare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo senza una vittoria che avremo meritato. Non siamo riusciti a conquistare perché quando siamo rimasti in superiorità numerica ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilesce con l'amaro in bocca dalla trasferta di Belgrado. La Stella Rossa pareggia proprio negli ultimissimi secondi, togliendo la gioia della vittoria ai rossoneri. Il 2-2 è comunque unper gli uomini di Stefano.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza i risultati della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Nonavuto la qualità per fare un passaggio in più, congelare la partita e cercare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo senza una vittoria che avremo meritato. Non siamo riusciti a conquistare perché quando siamo rimasti in...

