Milan passa se | i risultati che qualificano i rossoneri in Europa League

(Di giovedì 18 febbraio 2021)se – Ilsi fa raggiungere nel finale dalla Stella Rossa nel primo atto dei sedicesimi di finale della UEFA. Al termine di un match non all’altezza ichiudono con un 2-2 che tiene aperta la qualificazione in vista del ritorno. Il punteggio non sorride agli uomini di Stefano L'articolo

Foto di Andrej Cukic / Ansa Mastica amaro la squadra Stefano Pioli , chedue volte in ... Un boccone duro da digerire per il, riuscito a subire il gol del 2 - 2 addirittura in superiorità ...Nel 1990alla Juventus dove gioca insieme ad Alessandro Del Piero e nel 1995 viene ingaggiato dal, successivamente milita nel Bologna e infine nel Brescia . Baggio a 37 anni decide di ...Il Milan di Pioli manca per un soffio l’appuntamento con la ... con un gol di Pavkov che ha fatto esplodere di gioia la squadra di casa. I rossoneri erano passati in vantaggio con un autogol di Pankov ...Pari beffa per il Milan nei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, per due volte in vantaggio, vengono raggiunti dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic. Finisce 2-2 al Marakanà di Belgrado ...