Milan-Inter, Bergomi sui rossoneri: "Hanno rosa lunga, meglio stare in Europa che fuori" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Beppe Bergomi ha parlato a pochi giorni da Milan-Inter, Derby della Madonnina al vertice della classifica di Serie A. L'ex difensore nerazzurro ha in particolar modo sottolineato la situazione del Milan, che a differenza dei cugini è ancora in corsa in Europa. "Il doppio impegno può fare solo bene al Milan, vincere ti aiuta a vincere la partita dopo – spiega Bergomi – I rossoneri sono molto forti, Hanno una rosa lunga e quindi non devono scegliere tra campionato ed Europa. L'Inter è andata fuori, ma dieci anni fa ha dimostrato che il doppio impegno si può portare avanti." SportFace.

acmilan : It’s almost derby time! Milan Primavera take on Inter: watch the clash live on our app ?? - Inter : ?? | PRIMAVERA Il #DerbyMilano è nerazzurro! #MilanInter finisce 0-3! ?????? Leggi qui il match report ??… - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - luca_leoni1 : #Milan, per #Bennacer un problema muscolare flessore coscia destra #StellaRossaMilan #UEL #Inter #MilanInter - lorenzoleoni__ : Ragionare con gli interisti è come cercare di far vedere un disegno ad un cieco. Ciao ratti, ci vediamo al derby… -