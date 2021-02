Milan, Ibrahimovic si allenerà da solo a Sanremo: i dettagli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic si allenerà da solo nel corso della settimana del Festival di Sanremo. Lo ha confermato Amadeus, i dettagli In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Amadeus ha confermato che Zlatan Ibrahimovic la sera del 3 marzo raggiungerà Sanremo al termine di Milan-Udinese. Lo svedese è ospite fisso della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo, e resterà in Riviera tutta settimana, allenandosi da solo senza fare il pendolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Zlatansidanel corso della settimana del Festival di. Lo ha confermato Amadeus, iIn un’intervista a Gazzetta dello Sport, Amadeus ha confermato che Zlatanla sera del 3 marzo raggiungeràal termine di-Udinese. Lo svedese è ospite fisso della manifestazione, in programma dal 2 al 6 marzo, e resterà in Riviera tutta settimana, allenandosi dasenza fare il pendolare. Leggi su Calcionews24.com

