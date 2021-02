Milan, che slalom per tornare al top. Da Berlusconi a Elliott, decide ancora Ibra (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le maglie dicono tutto: l'ultima volta che un derby metteva in palio la vetta della classifica, sulla divisa dell'Inter lo stemma del club doveva farsi largo nel traffico, tra i simboli di scudetto, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le maglie dicono tutto: l'ultima volta che un derby metteva in palio la vetta della classifica, sulla divisa dell'Inter lo stemma del club doveva farsi largo nel traffico, tra i simboli di scudetto, ...

capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - Gazzetta_it : #Sacchi e il film rossonero di Belgrado: 'Arbitri al night, spari e svenimenti, che bolgia!' - ZZiliani : “Dobbiamo parlare di un sacco di cose. C’è il #Milan che ha perso ieri. E #NapoliJuventus”. Non ce la fa proprio… - Interismo8 : Come era quella storia che l'Inter rovinava i giocatori? Ah ecco. Senza contare Piatek. Prima dell'arrivo al Milan… - desert_27 : RT @GIGI100386: @capuanogio Imbarazzante e vedere questi tweet continui contro il Milan...quando il Milan aveva problemi di proprietà... Og… -