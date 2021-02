Milan, Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Ecco come si allenerà” | News (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il conduttore Amadeus ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Amadeus ha ovviamente parlato della partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo Milan, Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Ecco come si allenerà” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il conduttoreha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.ha ovviamente parlato della partecipazione di: “siPianeta

Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - pccpla : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - EMIGOAL : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… - PianetaMilan : #Milan, Amadeus: '#Ibrahimovic a Sanremo? Ecco come si allenerà' | News -