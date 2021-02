Milan, Amadeus annuncia il piano per Ibrahimovic a Sanremo - 'Imbarazzante' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ne ha parlato quest'oggi Amadeus ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il noto conduttore, noto interista, si sofferma dapprima sul derby contro l'Inter alle porte: 'La mia ansia è più forte per ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ne ha parlato quest'oggiai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Il noto conduttore, noto interista, si sofferma dapprima sul derby contro l'Inter alle porte: 'La mia ansia è più forte per ...

capuanogio : ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta s… - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - BombeDiVlad : ??? #Milan, #Ibra a #Sanremo, Amadeus spiega: “Zlatan sa come organizzarsi, resterà con noi tutta la settimana” I r… - LGWsport : Stankovic per una partita contro il Milan è tutti i giorni su un giornale con tanto di “vi asfalteremo” ecc ecc...… - gizzo97 : RT @capuanogio: ? #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana… -