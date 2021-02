Meteo Italia al 4 marzo, rischio FREDDO e NEVE (Di giovedì 18 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Da alcuni giorni possiamo evincere, dall’analisi dei modelli matematici, scenari Meteo climatici orientati verso un ritorno dell’Inverno. Il periodo potrebbe essere quello a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, ovvero allorquando la Primavera farà il suo esordio ufficiale sul calendario Meteorologico. La dinamica potrebbe ricalcare le orme di quanto accaduto recentemente, ovvero la strutturazione di un possente blocco anticiclonico mediterraneo-continentale (in grado ovviamente di stoppare il flusso zonale) e il conseguente scivolamento di masse d’aria fredda verso sud. Potrebbe trattarsi addirittura di aria gelida, difatti sull’Europa nordorientale e in particolare sulla Russia occidentale il gelo siberiano continuerà a picchiar duro. Dovremo capire se il blocco avrà ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Da alcuni giorni possiamo evincere, dall’analisi dei modelli matematici, scenariclimatici orientati verso un ritorno dell’Inverno. Il periodo potrebbe essere quello a cavallo tra fine febbraio e inizio, ovvero allorquando la Primavera farà il suo esordio ufficiale sul calendariorologico. La dinamica potrebbe ricalcare le orme di quanto accaduto recentemente, ovvero la strutturazione di un possente blocco anticiclonico mediterraneo-continentale (in grado ovviamente di stoppare il flusso zonale) e il conseguente scivolamento di masse d’aria fredda verso sud. Potrebbe trattarsi addirittura di aria gelida, difatti sull’Europa nordorientale e in particolare sulla Russia occidentale il gelo siberiano continuerà a picchiar duro. Dovremo capire se il blocco avrà ...

DPCgov : #13febbraio #Maltempo in Italia: un'intensa perturbazione sta interessando il nostro Paese. Il sistema di… - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 19/02/2021, diramato dal @DPCgov il 18/02/2021 14:21 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 18/02/2021, diramato dal @DPCgov il 18/… - MeteoInDiretta : L'alta pressione è pronta ad invadere completamente l'Italia. I suoi effetti? Beh sole, nuvole e un clima mite quas… - CorriereQ : Anticiclone Africano metterà radici sull’Italia. Possibili novità, ecco quando -