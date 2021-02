Meteo: GELO eccezionale negli USA, la copertura di neve è senza precedenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ondata di GELO che sta colpendo gli Stati Uniti non accenna a placarsi e resta l’emergenza ghiaccio anche laddove si frappone aria più mite. Questa fase rigida entra di diritto nella storia soprattutto per quanto concerne il sud degli Stati Uniti. Il Texas non aveva mai fronteggiato una tale emergenza, con la neve capace di spingersi facilmente fino alle spiagge del Golfo del Messico. Da queste parti la neve localmente non si vedeva da 50 anni, a conferma di un evento Meteo sbalorditivo. Ad Austin, stessa latitudine del Cairo, sono caduti fino a 16 cm di neve. Le temperature in alcune parti del Texas sono scese fino a -28°C, avvicinando il record assoluto di temperatura più bassa registrata nella città di Tulia nel 1899, quando la colonnina di mercurio scese a -30,5° copertura ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ondata diche sta colpendo gli Stati Uniti non accenna a placarsi e resta l’emergenza ghiaccio anche laddove si frappone aria più mite. Questa fase rigida entra di diritto nella storia soprattutto per quanto concerne il sud degli Stati Uniti. Il Texas non aveva mai fronteggiato una tale emergenza, con lacapace di spingersi facilmente fino alle spiagge del Golfo del Messico. Da queste parti lalocalmente non si vedeva da 50 anni, a conferma di un eventosbalorditivo. Ad Austin, stessa latitudine del Cairo, sono caduti fino a 16 cm di. Le temperature in alcune parti del Texas sono scese fino a -28°C, avvicinando il record assoluto di temperatura più bassa registrata nella città di Tulia nel 1899, quando la colonnina di mercurio scese a -30,5°...

Radio1Rai : Metà degli #StatiUniti in allerta meteo per il gelo che sta portando tempeste invernali sulle zone del Sud normalme… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! METEO VENETO – Passato il ‘grande gelo’ – Le previsioni Arpav - ignorantella : Scusate ma non avevano previsto ondate di gelo siberiano e neve a bassa quota? Ma non è che questi metereologi ci prendano in giro? #meteo - 3BMeteo : Quando parliamo di temperature GELIDE in questo periodo negli USA non esageriamo. La situazione:… - CorriereQ : Grande gelo in Gran Bretagna, fiumi congelati come non accadeva da decenni -