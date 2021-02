Meteo estate 2021 | sarà pazzesca fra neve e caldo estremo

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Le previsioniper l’: comeil tempo a giugno, luglio, agosto e settembre. Le tendenze Le previsioni per l’Con Burian ormai rimandato in Russia e la primavera che si strizza l’occhio si inizia a guardare alla bella stagione. Le previsioni indicano per questa metà di febbraio un rialzo termico con massime molto piacevoli al Centro e al Sud. La primavera è ormai alle porte dunque, ma quali sono le previsioniper l’? Mancano ancora parecchi mesi alla stagione estiva, ma i modelli previsionali iniziano già a tracciare le tendenze più probabili per i prossimi mesi. E quello che esce fuori è un’davvero da record fra temporali ...