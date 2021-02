Meteo del weekend: arriva una primavera in anticipo nella penisola italiana, le previsioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel penultimo weekend di febbraio, dato l’arrivo di un anticiclone subtropicale, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it in Italia si respirerà aria di primavera. Il tempo sarà generalmente stabile, i cieli sereni e le temperature saranno in rialzo, aumentando di circa 8-10 gradi sopra la media. Il Meteo: clima mite e tempo stabile La giornata di venerdì 19 febbraio presenterà un tempo variabile. Le nuvole copriranno maggiormente il nord e il centro Italia, portando anche qualche lieve precipitazione; al sud, invece, il tempo risulterà più sereno, con poche velature. Durante il weekend, sul sud Italia splenderà un bel sole, sia sabato sia domenica, con temperature in aumento. Al nord Italia, invece, è previsto un tempo variabile, tendente al nuvoloso, che porterà qualche schiarita ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel penultimodi febbraio, dato l’arrivo di un anticiclone subtropicale, secondo gli esperti di CentroItaliano.it in Italia si respirerà aria di. Il tempo sarà generalmente stabile, i cieli sereni e le temperature saranno in rialzo, aumentando di circa 8-10 gradi sopra la media. Il: clima mite e tempo stabile La giornata di venerdì 19 febbraio presenterà un tempo variabile. Le nuvole copriranno maggiormente il nord e il centro Italia, portando anche qualche lieve precipitazione; al sud, invece, il tempo risulterà più sereno, con poche velature. Durante il, sul sud Italia splenderà un bel sole, sia sabato sia domenica, con temperature in aumento. Al nord Italia, invece, è previsto un tempo variabile, tendente al nuvoloso, che porterà qualche schiarita ...

