Meloni rilancia e propone intergruppo del centro-destra | reazioni fredde da Lega e FI

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non votando la fiducia a Draghi e rimanendo l’unico grande partito all’opposizione, Fratelli d’Italia rischia di rimanere fuori dai giochi. La coalizione del, scardinata dalla fiducia di Forza Italia eal nuovo esecutivo, pare a Giorgiasempre più in pericolo. Per questo la leader FdI, dopo l’annuncio di una coalizione delsinistra composta da Pd, M5s e LeU,ai suoi alleati la costituzione di unparlamentare. Gelide però le risposte die Forza Italia. >> Ciampolillo al Senato “ci ricasca”, ma la Casellati sbotta: «Sempre all’ultimo momento…» Giorgia: la proposta dell’La proposta di undi ...