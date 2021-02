Meloni: «Non avrà la nostra fiducia ma il nostro stimolo. Senza Fdl l’Italia come la Corea del Nord» (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati“. Giorgia Meloni inizia citando Bertolt Brecht il suo intervento alla Camera poco prima del voto di fiducia a Draghi. “La verità è che non avevamo altra scelta”, spiega la leader di Fratelli d’Italia che rivendica ancora una volta la coerenza e la serietà della scelta di sedere all’opposizione. Meloni: Senza di noi l’Italia come la Corea del Nord “C’è una grande questione politica che in troppi fanno finta di non vedere. Se fossimo entrati al governo – spiega – l’Italia sarebbe stata protagonista di una duplice anomalia. Saremmo stato l’unico paese europeo ad avere alla guida una persona priva delle legittimazione popolare. E l’unico Senza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati“. Giorgiainizia citando Bertolt Brecht il suo intervento alla Camera poco prima del voto dia Draghi. “La verità è che non avevamo altra scelta”, spiega la leader di Fratelli d’Italia che rivendica ancora una volta la coerenza e la serietà della scelta di sedere all’opposizione.di noiladel“C’è una grande questione politica che in troppi fanno finta di non vedere. Se fossimo entrati al governo – spiega –sarebbe stata protagonista di una duplice anomalia. Saremmo stato l’unico paese europeo ad avere alla guida una persona priva delle legittimazione popolare. E l’unico...

