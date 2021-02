Meloni: “La nostra idea di Europa non è quella di Draghi. Il suo esecutivo è un’anomalia soltanto italiana” (Di giovedì 18 febbraio 2021) All’indomani del no al governo Draghi ratificato da Fratelli d’Italia in Aula al Senato, Giorgia Meloni torna a spiegare le ragioni che, sin dal primo momento, hanno motivato la sua scelta di presidiare il fronte dell’opposizione. Rispetto a un governo in cui non si intravedono tracce di riconoscibilità con pensiero e linea del partito di cui è alla guida. Così oggi, in più, la leader di Fdi argomenta e ufficializza dalle colonne de La Repubblica, un altro dei punti di non contatto con Draghi. Una distanza ribadita ed esplicitata ieri nel no all’esecutivo dell’ex governatore della Bce. E che a 24 ore dal voto, mette a fuoco un altro punto nodale: quello di un «europeismo che non si sposa con una democrazia italiana dimezzata». Giorgia Meloni, la nostra ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) All’indomani del no al governoratificato da Fratelli d’Italia in Aula al Senato, Giorgiatorna a spiegare le ragioni che, sin dal primo momento, hanno motivato la sua scelta di presidiare il fronte dell’opposizione. Rispetto a un governo in cui non si intravedono tracce di riconoscibilità con pensiero e linea del partito di cui è alla guida. Così oggi, in più, la leader di Fdi argomenta e ufficializza dalle colonne de La Repubblica, un altro dei punti di non contatto con. Una distanza ribadita ed esplicitata ieri nel no all’dell’ex governatore della Bce. E che a 24 ore dal voto, mette a fuoco un altro punto nodale: quello di un «europeismo che non si sposa con una democraziadimezzata». Giorgia, la...

