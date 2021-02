Meloni: "Democrazia dimezzata, Draghi non ha avuto il mandato alle elezioni" (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI – “In molti hanno fatto dell'europeismo lo spartiacque su cui il nuovo governo è nato, ma in realtà si sarebbe dovuto parlare dell'adesione di una certa visione di Europa”. Inizia così la lettera che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha inviato a Repubblica. Ma, osserva Meloni, “Draghi, nel suo intervento programmatico, ha ben chiarito la sua prospettiva: quella di una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali all'Unione europea” mentre “ecco, noi abbiamo una visione diversa e non per questo siamo nemici dell'Europa”, chiarisce Meloni secondo la quale “anzi. La famiglia dei Conservatori europei, che ho l'onore di presiedere, vorrebbe un'Europa migliore, capace di concentrare i propri sforzi su alcune materie importanti sulle quali può offrire davvero un valore aggiunto, anziché ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI – “In molti hanno fatto dell'europeismo lo spartiacque su cui il nuovo governo è nato, ma in realtà si sarebbe dovuto parlare dell'adesione di una certa visione di Europa”. Inizia così la lettera che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, ha inviato a Repubblica. Ma, osserva, “, nel suo intervento programmatico, ha ben chiarito la sua prospettiva: quella di una sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali all'Unione europea” mentre “ecco, noi abbiamo una visione diversa e non per questo siamo nemici dell'Europa”, chiariscesecondo la quale “anzi. La famiglia dei Conservatori europei, che ho l'onore di presiedere, vorrebbe un'Europa migliore, capace di concentrare i propri sforzi su alcune materie importanti sulle quali può offrire davvero un valore aggiunto, anziché ...

FratellidItalia : ?? Questa è la morte della democrazia?? ?? Link: - Agenzia_Italia : Meloni: 'Democrazia dimezzata, Draghi non ha avuto il mandato alle elezioni' - fisco24_info : Meloni: 'Democrazia dimezzata, Draghi non ha avuto il mandato alle elezioni': AGI – “In molti hanno fatto dell'euro… - MarioRu37238471 : @repubblica FdI non si piegherà mai. Non avevamo dubbi. Anche il fascismo fu una dittatura che non si volle mai pie… - RizzoGiov : @riotta @GuidoCrosetto @repubblica @GiorgiaMeloni @TheEconomist Riotta perché occhio? Va bene che per voi la Democr… -