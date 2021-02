Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | Austria in testa | Italia quinta con l’oro di Marta Bassino

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Idi scisi disputano a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Saranno tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con combinata e discipline veloci, seconda con paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 14 0 1 5 2 Svizzera 3 1 5 9 3 Francia 1 1 2 4 4 USA 1 1 1 3 51 0 0 1 5 Norvegia 1 0 0 1 7 Germania 0 3 1 4 8 Croazia 0 1 0 1 8 Svezia 0 1 0 1 8 Slovacchia 0 1 0 1 # Totale 10 8 9 27 Foto: LaPresse

zazoomblog : Medagliere Mondiali sci alpino 2021: Italia quinta con l’oro di Marta Bassino! - #Medagliere #Mondiali #alpino #20… - sportface2016 : Il medagliere aggiornato: prima medaglia per l'#Italia #Bassino - barbarapaolazzi : Martaaaa d'Orooo! Grazie !!!! Si sblocca con le ragazze il medagliere azzurro !!! #Bassino #Mondiali #Cortina @cortina2021 - mattinodipadova : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr - nuova_venezia : [MONDIALI CORTINA 2021] Azzurri senza medaglie nella libera maschile, l'oro a Kriechmayr -

Un successo che arriva a pochi giorni dai Mondiali svedesi, dove aveva conquistato due medaglie d'argento Si tratta della 2^ vittoria stagionale in Coppa del Mondo per la campionessa bergamasca, la 15 ...Ancora Michela Moioli. L'azzurra ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo di snowboard cross di Reiteralm, in Austria. Secondo posto a 78 centesimi per la statunitense Jacobellis, terza ...