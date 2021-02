Maturità, nelle prossime ore materie e modalità. Torna il tema d'italiano? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sarà come l’anno scorso, con la prova orale in presenza e basta o ci sarà anche la prova di italiano scritta? nelle prossime ore il ministro dell’Istruzione svelerà il rebus Maturità. Essendo anche l’attuale anno scolastico caratterizzato dalla didattica a distanza come dato prevalente, ed essendo ancora non chiari gli sviluppi delle varianti in corso, se e quando dovessero esserci altre strette, e, considerando, comunque che il ritorno in presenza alle superiori è prevalentemente al 50%, sembra difficile che il nuovo inquilino di viale Trastevere si possa troppo discostare dalle procedure seguite lo scorso anno. Possibile quindi la replica dell’esamone orale in presenza e basta, anche se nel governo, soprattutto nel Pd c’è chi da tempo vorrebbe che si tenesse almeno la prova di italiano (lo stesso ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sarà come l’anno scorso, con la prova orale in presenza e basta o ci sarà anche la prova discritta?ore il ministro dell’Istruzione svelerà il rebus. Essendo anche l’attuale anno scolastico caratterizzato dalla didattica a distanza come dato prevalente, ed essendo ancora non chiari gli sviluppi delle varianti in corso, se e quando dovessero esserci altre strette, e, considerando, comunque che il ritorno in presenza alle superiori è prevalentemente al 50%, sembra difficile che il nuovo inquilino di viale Trastevere si possa troppo discostare dalle procedure seguite lo scorso anno. Possibile quindi la replica dell’esamone orale in presenza e basta, anche se nel governo, soprattutto nel Pd c’è chi da tempo vorrebbe che si tenesse almeno la prova di(lo stesso ...

