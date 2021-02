Masterchef Italia: arriva la resa dei conti. Ecco tutte le anticipazioni della prossima sfida (Di giovedì 18 febbraio 2021) A Masterchef Italia la sfida si fa sempre più dura per gli 8 aspiranti chef ancora in gara. Domani – giovedì 18 febbraio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – in onda il decimo appuntamento che parte con una Mystery Box senza ingredienti ma con una grande varietà di cotture fra cui scegliere per creare il piatto perfetto. Il tema della prova sarà la completezza e i concorrenti avranno l’arduo compito di dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, cosa hanno imparato e dove vogliono arrivare. Tre di queste creazioni verranno scelte dai giudici per l’assaggio ma solo uno vincerà la sfida aggiudicandosi un grande vantaggio nell’Invention Test. La sfida creativa di questo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ... Leggi su domanipress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alasi fa sempre più dura per gli 8 aspiranti chef ancora in gara. Domani – giovedì 18 febbraio, alle 21.15 su Sky e NOW TV – in onda il decimo appuntamento che parte con una Mystery Box senza ingredienti ma con una grande varietà di cotture fra cui scegliere per creare il piatto perfetto. Il temaprova sarà la completezza e i concorrenti avranno l’arduo compito di dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, cosa hanno imparato e dove voglionore. Tre di queste creazioni verranno scelte dai giudici per l’assaggio ma solo uno vincerà laaggiudicandosi un grande vantaggio nell’Invention Test. Lacreativa di questo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy ...

