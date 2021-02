Massimo Ciavarro e il racconto doloroso dell’infanzia | “Mio padre è stato tanto male”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’idolo delle donne negli anni ’70,, oggi ha 60 anni ma non ha perso né il suo smalto né il suo fascino. L’attore, che èil compagno e marito di Eleonora Giorgi per 12 anni, ultimamente si tiene stretta la sua vita privata, ma di lui qualcosa si è venuto comunque a sapere, ovvero il fatto che sia fidanzato con una donna che ama molto e che si chiamerebbe Francesca. Poche ore fa, ospite di Oggi è un altro giorno,ha raccontato molto del suo presente e del suo passato.e la morte del: un’infanzia difficile L’infanzia dinon è stata semplice: ilè infatti morto quando lui aveva solo 13 anni e questo ha portato l’attore a dover ...

ChiccoseDOC : “GFVIP 4”: OSPITE A “FORUM” CLIZIA INCORVAIA.. ORA VICINA NELLA CONVIVENZA AL FIDANZATO PAOLO CIAVARRO, DOPO I LUNG… - zazoomblog : Chi è Massimo Ciavarro e Perche è finita con Eleonora Giorgi? - GossipItalia3 : Massimo Ciavarro, perchè è finita con Eleonora Giorgi: «Lei aveva le sue buone ragioni» #gossipitalianews - Ema_poet : RT @shelshapira: #oggièunaltrogiorno così si intervista! Brava @serenabortone bel ritratto di massimo ciavarro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ciavarro

: 'Di Eleonora avevo visto i film e mi piaceva un botto'racconta come è nato il loro amore: 'Avevo visto i suoi film, le foto e non ti dico che ne ero innamorato , ma ...Oggi è un altro giorno,svela un retroscena sul suo passato: "La tensione in casa è sempre stata forte", ospite nel salotto di Serena Bortone , a Oggi è un altro giorno , ha svelato alcuni ...Poche ore fa, ospite di Oggi è un altro giorno, Massimo Ciavarro ha raccontato molto del suo presente e del suo passato. Ciavarro e la morte del padre: un’infanzia difficile. L ...L’attrice italiana è pronta a sposare l’attore scozzese Ross McCall. I due pronunceranno in gran segreto il loro sì in Italia. (Instagram) Per Alessandra Mastronardi questo ...