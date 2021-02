Mascherine anti-Covid: quali soluzioni scegliere per uso civile? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTra le abitudini fondamentali da considerare per contenere la pandemia di Covid in corso, c’è di sicuro l’uso delle Mascherine che, assieme all’utilizzo di gel disinfettanti e al distanziamento sociale è l’unico modo per evitare il contagio. In commercio, ormai, esistono diverse tipologie di mascherina, tutte estremamente valide anche se con differenze sostanziali. Si possono acquistare anche sul web, in maniera facile e veloce, avendo sempre cura di trovare quelle che riportino il marchio certificazione CE della Comunità Europea che ne garantisce i canoni di sicurezza secondo la norma UNI EN 14683:2019. Secondo tali canoni, la mascherina facciale deve filtrare in maniera ottimale tutte le sostanze nocive per cui è stata realizzata senza trattenere eccessiva umidità. Ad esempio, il portale di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTra le abitudini fondamentali da considerare per contenere la pandemia diin corso, c’è di sicuro l’uso delleche, assieme all’utilizzo di gel disinfette al distanziamento sociale è l’unico modo per evitare il contagio. In commercio, ormai, esistono diverse tipologie di mascherina, tutte estremamente valide anche se con differenze sostanziali. Si possono acquistare anche sul web, in maniera facile e veloce, avendo sempre cura di trovare quelle che riportino il marchio certificazione CE della Comunità Europea che ne garsce i canoni di sicurezza secondo la norma UNI EN 14683:2019. Secondo tali canoni, la mascherina facciale deve filtrare in maniera ottimale tutte le sostanze nocive per cui è stata realizzata senza trattenere eccessiva umidità. Ad esempio, il portale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine anti Salvini: 'Problemi ovunque c'è Arcuri'... 'Basta virologi in tv, non se ne può più' ... hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri? Ci sono stati problemi sulle mascherine, ... Per quanto riguarda restrizioni anti - Covid, Salvini invita a 'intervenire sui comuni più colpiti, ...

Telese Terme - Donate 700 mascherine chirurgiche all'Istituto D'Azeglio ...del Comune di Telese Terme che ha condotto il buon esito di una donazione di circa 700 mascherine ... L'invito, come sempre, è quello di continuare a rispettare scrupolosamente le regole anti - covid, ...

Mascherine dalla Cina, l’inchiesta sui traffici milionari: «Usavano i rapporti con Arcuri» Corriere della Sera Maturità, nelle prossime ore materie e modalità. Torna il tema d'italiano? Sarà come l’anno scorso, con la prova orale in presenza e basta o ci sarà anche la prova di italiano scritta? Nelle prossime ore il ministro dell’Istruzione svelerà il rebus maturità. Essendo anche l’ ...

Telese - Donate mascherine agli alunni del 'D'Azeglio' Così Piervincenzo Bisesto, assessore alla Sicurezza del Comune di Telese Terme che ha condotto il buon esito di una donazione di circa 700 mascherine in favore degli alunni delle scuole elementari e m ...

