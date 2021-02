Mario Draghi ovvero la sintesi essenziale dell’autorevolezza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Draghi è l’eroe del giorno: non c’è dubbio e appaiono ancora più stonate le critiche arroganti che alcuni senatori in aula hanno lanciato verso colui che cerca di salvarci dal fallimento. Ed è sicuramente una legislatura fuori ordinario con i partiti (tutti nessuno escluso) arrivati a sostenere la fiducia con opportunismo , alcuni dei quali di più, dall’no Euro al sì all’uomo che l’ha fatto in Europa. Il Parlamento è stato messo da Draghi di fronte al governo consapevole che non possiamo immaginare una nuova Costituente e cioè riuscire a riscrivere le regole dello Stato insieme : non è un gruppo dirigente che si può paragonare a chi imboccò e si impegnò a segnare e trovare il percorso che ci ha portato alla nostra Cattedrale attuale Costituzione. La relazione del Presidente Draghi è stata precisa, comprensibile ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021)è l’eroe del giorno: non c’è dubbio e appaiono ancora più stonate le critiche arroganti che alcuni senatori in aula hanno lanciato verso colui che cerca di salvarci dal fallimento. Ed è sicuramente una legislatura fuori ordinario con i partiti (tutti nessuno escluso) arrivati a sostenere la fiducia con opportunismo , alcuni dei quali di più, dall’no Euro al sì all’uomo che l’ha fatto in Europa. Il Parlamento è stato messo dadi fronte al governo consapevole che non possiamo immaginare una nuova Costituente e cioè riuscire a riscrivere le regole dello Stato insieme : non è un gruppo dirigente che si può paragonare a chi imboccò e si impegnò a segnare e trovare il percorso che ci ha portato alla nostra Cattedrale attuale Costituzione. La relazione del Presidenteè stata precisa, comprensibile ...

