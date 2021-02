«Mare di levante» alla Fondazione Menna di Roma (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nell’educazione sentimentale che viene dalla prossimità al Mare e al vento c’è l’amore per l’altrove. La vita stessa diventa «crocevia di cammini», come ci diceva Edmond Jabès tratteggiando la sua poetica ospitalità. Nella personale dell’artista Nicola Maria Martino, «Mare di levante», a cura di Antonello Tolve (fino a stasera nella sede Romana della Fondazione Filiberto e Bianca Menna (Via dei Monti di Pietralata 16, www.FondazioneMenna.it), si sente la stessa perdita d’orientamento che conosciamo andando sott’acqua o quando il sole ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nell’educazione sentimentale che viene dprossimità ale al vento c’è l’amore per l’altrove. La vita stessa diventa «crocevia di cammini», come ci diceva Edmond Jabès tratteggiando la sua poetica ospitalità. Nella personale dell’artista Nicola Maria Martino, «di», a cura di Antonello Tolve (fino a stasera nella sedena dellaFiliberto e Bianca(Via dei Monti di Pietralata 16, www..it), si sente la stessa perdita d’orientamento che conosciamo andando sott’acqua o quando il sole ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

