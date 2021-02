Marco Giallini da giovane: la foto del passato spunta fuori solo ora, fan incantate (Di giovedì 18 febbraio 2021) La foto del passato di Marco Giallini è totalmente inedita: spunta fuori solo ora una sua foto da giovane, guardate qui l’attore! Marco Giallini è uno degli attori italiani più noti: classe ’63, è stato candidato per ben sei volte al David di Donatello ed ai Nastri D’Argento. Quest’ultimo premio l’ha vinto per 3 volte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladeldiè totalmente inedita:ora una suada, guardate qui l’attore!è uno degli attori italiani più noti: classe ’63, è stato candidato per ben sei volte al David di Donatello ed ai Nastri D’Argento. Quest’ultimo premio l’ha vinto per 3 volte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

paolaturci : Domani sera su rai tre c’è il nuovo show d Giallini e Panariello. Marco, musicista e grande conoscitore di bella mu… - spice83bsb : RT @ilvolobrasilfc1: #Repost - @ilvolo Ciao #ilvololovers, abbiamo una news per voi: giovedì 18 febbraio saremo ospiti di @giorgiopanariell… - fcilvoloversarg : RT @IlVoloversInter: Reposted from @ilvolo Ciao #ilvololovers, abbiamo una news per voi: giovedì 18 febbraio saremo ospiti di @giorgiopanar… - waveswift_ : RT @bowiesmelodrama: qual è la morale di perfetti sconosciuti? che siamo controllati dai telefoni? la complessità dell’essere umano? che le… - JohanaL59639041 : RT @IlVoloversInter: Reposted from @ilvolo Ciao #ilvololovers, abbiamo una news per voi: giovedì 18 febbraio saremo ospiti di @giorgiopanar… -