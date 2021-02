Manchester United | caos Cavani | dall’assalto del Boca Juniors al rinnovo con i Red Devils Le ultime

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sempre più incerta la permanenza di Edinsonal.Dal suo arrivo tra le fila dei Red, l'attaccante uruguaiano sembra essere tornato il giocatore che, in campo nazionale e europeo, era spesso in grado di incidere. Diciassette presenze in Premier League - condite da sette reti e due assist - restano comunque un bottino magro per un centravanti con le sue qualità, anche se il minutaggio concessogli e la forma fisica non sono state totalmente dalla sua negli ultimi mesi. In questa prima parte di stagione, però, l'ex calciatore di Palermo e Napoli ha dato tutto se stesso per la causa che, al momento, lo renderà da contratto partecipe fino al prossimo mese di giugno, quando scadrà ufficialmente il suo legame con il club britannico. Gli anni passano, ma la prestanza e il carattere - oltre che uno ...

