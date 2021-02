Malpensa, 50mila euro nascosti nelle sneakers e in un libro: fermati due uomini in partenza per Dubai (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ha contanti da dichiarare?”. “Meno di 10mila euro”. All’aeroporto di Milano Malpensa la risposta fin troppo tecnica di un passeggero italiano ha fatto insospettire i funzionari dell’Agenzia delle dogane, che hanno deciso di bloccarlo per ulteriori approfondimenti. E così, dopo averlo interrogato ed essere rimasti ancora più interdetti dalle ragioni del suo viaggio a Dubai, i finanzieri hanno deciso di controllargli il bagaglio nella stiva. Varie mazzette di contante erano nascoste nelle suole delle scarpe da ginnastica e fra le pagine di un romanzo voluminoso, per un totale complessivo di 40.950 euro non dichiarati. Ma dato che durante l’interrogatorio l’uomo aveva affermato di essere in viaggio con un suo socio d’affari, i finanzieri hanno controllato anche il suo bagaglio a mano, trovando ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ha contanti da dichiarare?”. “Meno di 10mila”. All’aeroporto di Milanola risposta fin troppo tecnica di un passeggero italiano ha fatto insospettire i funzionari dell’Agenzia delle dogane, che hanno deciso di bloccarlo per ulteriori approfondimenti. E così, dopo averlo interrogato ed essere rimasti ancora più interdetti dalle ragioni del suo viaggio a, i finanzieri hanno deciso di controllargli il bagaglio nella stiva. Varie mazzette di contante erano nascostesuole delle scarpe da ginnastica e fra le pagine di un romanzo voluminoso, per un totale complessivo di 40.950non dichiarati. Ma dato che durante l’interrogatorio l’uomo aveva affermato di essere in viaggio con un suo socio d’affari, i finanzieri hanno controllato anche il suo bagaglio a mano, trovando ulteriori ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Malpensa, 50mila euro nascosti nelle sneakers e in un libro: fermati due uomini in partenza per Dubai - fattoquotidiano : Malpensa, 50mila euro nascosti nelle sneakers e in un libro: fermati due uomini in partenza per Dubai - clikservernet : Malpensa, 50mila euro nascosti nelle sneakers e in un libro: fermati due uomini in partenza per Dubai - Noovyis : (Malpensa, 50mila euro nascosti nelle sneakers e in un libro: fermati due uomini in partenza per Dubai) Playhitmus… -