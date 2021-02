Malori per il vaccino AstraZeneca in Germania: ospedali interrompono somministrazioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il quotidiano tedesco Die Welt lancia un allarme che adesso fa il giro del mondo: Malori dopo la somministrazione, quindi in Germania gli ospedali interrompono le vaccinazioni. AstraZeneca ha innescato degli effetti collaterali più forti nel Nord Reno-Westfalia. Come riporta Il Messaggero, che cita il quotidiano tedesco, a Braunschweig ed Emden, i dipendenti di cliniche e ospedali hanno riferito di non essere in grado di lavorare dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Tanto è bastato per sospendere temporaneamente la vaccinazione, mentre l’Istituto Paul Ehrlich esamina i casi.



