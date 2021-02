Maldini | “Con lo Spezia male noi e benissimo loro Derby? Dalle 21 00 ci penseremo”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Poco prima della gara con la Stella Rossa, il dt del Milan, Paolo, ha parlato del momento in casa rossonera e della gara con i serbi in Europa League. Queste le sue parole a Sky: “Con tutto il rispetto, sabato abbiamo giocato veramentee lonon ha sbagliato nulla. Abbiamo meritato la sconfitta, ma la svolta l’abbiamo fatta tempo fa. Il Milan di quest’anno è diverso da quello dell’anno scorso, credo che tutte le cose belle fatte in questa stagione non possano essere rovinate da una partita”.: “Non ci pensiamo, abbiamo una partita tosta da giocare e ci teniamo all’Europa League. Alcida stasera alle 21.00”. Su Stankovic: “Mi fa piacere. E’ sempre stato un avversario leale, fortissimo e simpatico. Ho visto suo figlio che ha giocato contro la ...

Paolo- poco prima della sfida di Europa League in casa della Stella Rossa - ha spiegato così il momento dei rossoneri che, dopo il koi liguri, hanno perso il primo posto in classifica. ...La stagione 2006/2007 iniziòle turbolenze di calciopoli e terminò il 23 Maggio 2007capitanche alzò la coppa dalle grandi orecchie. Il cammino del Milan in questa Europa League ...Commenta per primo Il Milan riparte in Europa League da Belgrado e dalla sfida con la Stella Rossa, Paolo Maldini parla a Sky Sport prima dell’incontro: “E’ strano tornare qua, non ero venuto perché e ...Così il dirigente rossonero rievoca l'ottavo di finale di 33 anni fa a Belgrado sospeso e rinviato di due giorni.