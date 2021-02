Mafia | sequestro da 150 milioni al re dei supermercati | 13 punti vendita Conad e Todis a Palermo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Tribunale di– Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Anti, ha emesso un provvedimento dipatrimoniale nei confronti di Carmelo Lucchese, cl. ‘66, noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare, per un valore complessivo di circa 150di euro, eseguito dai

Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale nei ...Oltre al sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali ... Lucchese sarebbe riuscito a espandersi economicamente nel settore avvalendosi di interventi della mafia e acquisendo ulteriori ...