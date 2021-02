M5S, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): Di Battista ha ragione e ai vertici dico: ‘Basta espellere chi si astiene o vota contro il governo Draghi’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sono del tutto d’accordo con Alessandro Di Battista. Sconsiglierei ai vertici dei Cinque stelle di espellere chi si è astenuto o ha votato contro un governo con Berlusconi, Renzi e Salvini perché se fossero validi i principi in base ai quali è nato il Movimento è Di Battista che dovrebbe espellere loro”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della fronda antigovernativa che agita il M5S e alle parole del politico romano che ha dichiarato di non poter digerire il sì a Draghi. Cosa dovrebbero fare ora? “Beh, è chiaro che non dipende da loro, nel senso che se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sono del tutto d’accordo con Alessandro Di. Sconsiglierei aidei Cinque stelle dichi si è astenuto o hatouncon Berlusconi, Renzi e Salvini perché se fossero validi i principi in base ai quali è nato il Movimento è Diche dovrebbeloro”. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito della fronda antigovernativa che agita il M5S e alle parole del politico romano che ha dichiarato di non poter digerire il sì a Draghi. Cosa dovrebbero fare ora? “Beh, è chiaro che non dipende da loro, nel senso che se ...

