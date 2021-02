M5S, Grillo: “Siamo nell’era della resilienza. Unità e patto verde sono l’unica strada” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo nell’era della resilienza, dell’antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l’Unità, il patto verde, è l’unica strada”. E’ quanto ha scritto su Facebook Beppe Grillo. “La transizione ecologica è proprio questo – ha aggiunto il fondatore M5S -, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene conto della complessità della natura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) “, dell’antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l’, il, è”. E’ quanto ha scritto su Facebook Beppe. “La transizione ecologica è proprio questo – ha aggiunto il fondatore M5S -, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene contocomplessitànatura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ...

