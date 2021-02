M5s: espulsi senatori dissenzienti. Lezzi si candida al direttivo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindici senatori del Movimento 5 Stelle espulsi per non aver votato la fiducia al Governo Draghi. Il Movimento si spacca Movimento 5 Stelle, arrivano le prime reazioni dopo l’annuncio dell’espulsione dei senatori dissidenti. Con una lettera inviata al capogruppo del Movimento Vito Crimi ha disposto l’espulsione dal gruppo parlamentare per i 15 senatori che non hanno votato la fiducia all’esecutivo Draghi. Il Movimento si divide così tra i più reazionari e quelli che abbracciano la linea morbida dell’unità. Barbara Lezzi, ex ministra per il Sud, e Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, sono i senatori big del Movimento che hanno espresso al Senato dissenso per il nuovo Governo guidato dall’economista Draghi. All’annuncio di Crimi, ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindicidel Movimento 5 Stelleper non aver votato la fiducia al Governo Draghi. Il Movimento si spacca Movimento 5 Stelle, arrivano le prime reazioni dopo l’annuncio dell’one deidissidenti. Con una lettera inviata al capogruppo del Movimento Vito Crimi ha disposto l’one dal gruppo parlamentare per i 15che non hanno votato la fiducia all’esecutivo Draghi. Il Movimento si divide così tra i più reazionari e quelli che abbracciano la linea morbida dell’unità. Barbara, ex ministra per il Sud, e Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, sono ibig del Movimento che hanno espresso al Senato dissenso per il nuovo Governo guidato dall’economista Draghi. All’annuncio di Crimi, ...

petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - TgLa7 : #M5s: Crimi, espulsi 15 senatori che hanno votato no fiducia - TgLa7 : #M5S, #Crimi: espulsi 15 senatori che hanno votato 'no' - ilcomizio : M5S, È L'ORA DELLE PURGHE: ESPULSI I SENATORI CHE HANNO VOTATO CONTRO DRAGHI. #loradellepurghe #M5S #Crimi… - silvano747 : RT @solosumisura: cacciare i 15 è una sciocchezza politica oltre che deleteria, avvia il m5s verso la scissione. Concedendo peraltro agli e… -