M5S, ecco chi è Borré, l'avvocato romano che ha fatto finire Crimi e Grillo in un cul de sac (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il cul de sac nel quale si sono infilati con infantile disinvoltura i vertici dei Cinque Stelle – Crimi e Grillo in testa – che stanno preparando l'espulsione dei 15 senatori grillini "rei" di non aver votato la fiducia al premier Mario Draghi, lo ha confezionato, con perfida freddezza l'avvocato romano Lorenzo Borrè, una vecchia conoscenza degli M5S. Borrè, amministrativista di spicco, barba sale e pepe a incorniciargli il viso, una passione per il trekking in montagna e un'intelligenza fuori dal comune, conosce il mondo grillino – che ha bazzicato da quando il Movimento era ancora in fasce – molto meglio di quanto il Movimento conosca davvero sé stesso. Ne conosce ogni piega, ogni debolezza, ogni umore. Ma, soprattutto, conosce a fondo le fragilità dello Statuto che i vertici grillini misero in piedi troppo ...

