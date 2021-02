M5S: Casalino, 'si riprenderà, scatoletta tonno non aperta ma spaccata sì' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il M5S secondo me si riprenderà, i valori, come quello dell'ambiente sono rimasti gli stessi. Certo, l'appoggio a Draghi ha avuto un costo molto alto e peserà. Dopodiché, noi in 3 anni abbiamo fatto moltissimo: forse non abbiamo aperto la scatoletta di tonno, ma l'abbiamo spaccata sì". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il M5S secondo me si, i valori, come quello dell'ambiente sono rimasti gli stessi. Certo, l'appoggio a Draghi ha avuto un costo molto alto e peserà. Dopodiché, noi in 3 anni abbiamo fatto moltissimo: forse non abbiamo aperto ladi, ma l'abbiamosì". Così Rocco, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

TV7Benevento : M5S: Casalino, 'si riprenderà, scatoletta tonno non aperta ma spaccata sì'... - TV7Benevento : M5S: Casalino, 'mio futuro? Forse in Parlamento'... - TV7Benevento : M5S: Casalino, 'futuro Conte? per me leader partito e non solo federatore'... - mauz79 : Ragazzi, c'è il portavoce del miglior pdc italiano non eletto dal popolo a #skytg24. Nelle mille banalità ha detto… - Franco30554674 : @MaximoMoggio @LalliVincenzo Bravo Renzi che ha spaccato il m5s e mandato a casa Conte e Casalino. -