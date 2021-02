Lutto per Antonella Clerici: il saluto commosso al grande musicista morto di Covid. L’addio a È sempre Mezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anche Antonella Clerici, l’amata conduttrice rai al timone di È sempre Mezzogiorno ha voluto quest’oggi, nel suo cooking show in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, ricordare il grande musicista e amico Andrea Lo Vecchio, morto nella giornata di ieri all’età di 78 anni; un omaggio all’amico e un momento di raccoglimento pubblico proprio in apertura al programma. Antonella Clerici: L’addio commosso ad Andrea Lo Vecchio Una canzone particolare quella che Antonella Clerici ha voluto fosse mandata in onda in apertura alla puntata di oggi di É sempre Mezzogiorno. La conduttrice ha optato infatti per un’apertura particolare per ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Anche, l’amata conduttrice rai al timone di Èha voluto quest’oggi, nel suo cooking show in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, ricordare ile amico Andrea Lo Vecchio,nella giornata di ieri all’età di 78 anni; un omaggio all’amico e un momento di raccoglimento pubblico proprio in apertura al programma.ad Andrea Lo Vecchio Una canzone particolare quella cheha voluto fosse mandata in onda in apertura alla puntata di oggi di É. La conduttrice ha optato infatti per un’apertura particolare per ...

noth2loos : RT @antoniocalabro: 'Il pozzo dei pazzi' di Scaldati è stato per me uno degli spettacoli più belli mai visti a teatro http://t.co/8B6U4gUWUi - sissicomenooo : Questo per dire 1. Sciacquatevi la bocca di fronte a una tragedia del genere 2. Non inventate cose che non esiston… - denadagjuzi8 : RT @MartyConLaY: Queste cessate si, però gli aerei di sostegno a Dayane per il lutto non li facciamo passare giustamente... - tommymydream : #tzvip domani giornata di lutto nazionale perché Ciccio non sarà in studio e mi auguro solo per questo motivo,detto… - daymellofpita : @gcomeg Per niente facile..pensa quanto gliel'avrebbe fatta pagare se non fosse a pezzi per il suo lutto..l'unica cosa seria -