Luna Rossa | vittoria “legale” incassata Ora bisogna trionfare in mare | si riparte da 4-0 contro Ineos

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ha offerto una prova di grandissima efficienza a livello di squadra tout court. Laoggi ad Auckland è pesantissima e il team a terra dedicato a questo settore merita un grande plauso. America’s Cup Events (ACE) voleva rinviare di una settimana la Finale della Prada Cup, nella speranza che nella capitale neozelandese il livello di allerta si abbassasse da 2 a 1, garantendo così la presenza di pubblico alle regate. Team Prada Pirelli è però rimasto inamovibile e ha fatto valere la forza del regolamento, non inchinandosi al volere del comitato e vincendo un serratissimo braccio di ferro durato per 24 ore a suon di lettere e comunicati stampa. Il sodalizio italiano voleva tornare ingià nell’imminente weekend, in modo da proseguire la serie ...

La Finale della Prada Cup riprenderà sabato 20 febbraio . Questa è la decisione a cui si è giunti ad Auckland dopo un serratissimo braccio di ferro tra(Challenger of Record) e America's Cup Events (ACE). Il sodalizio italiano voleva tornare subito in acqua nel weekend , l'ente organizzatore aveva proposto il rinvio di una settimana nella ...aveva ed ha avuto ragione . Questo è il risultato del braccio di ferro a cui si è assistito nelle ultime 24 ore tra ACE " America's Cup Event, la società organizzatrice della Coppa America ...Team New Zealand sembra avere paura di Luna Rossa. Questo è quello che traspare dagli accadimenti delle ultime ore. Il Defender della America's Cup attende di conoscere chi dovrà affrontare tra gli it ...Le competizioni della finale della Prada Cup riprendono sabato 20 febbraio: : lo annuncia il team di Luna Rossa. Il team italiano si era opposto alla prospettiva di spostare al 26 febbraio la ripresa ...