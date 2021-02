Luna Rossa-Ineos Uk in tv | orario | canale e diretta streaming finale Prada Cup 2021

(Di giovedì 18 febbraio 2021)e TeamUk si sfideranno in occasione delladellaCup. Possono dunque riprendere le ostilità in seguito alla controversia tra il consorzio italiano e l’Ace, ossia gli organizzatori della: il braccio di ferro è stato vinto da, che potrà dunque ripartire dal punteggio di 4-0 in proprio favore. Gara-5 e gara-6 sono previste a partire dalle ore 04.00 italiane di sabato 18 febbraio. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (205), con liveproposto sulla piattaforma Sky Go, fruibile per gli abbonati. Inoltre, le regate saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e dunque insu Ray Play. In ...

Attualmente la serie definitiva fra gli sfidanti vede avantiper 4 - 0 contro Ineos UK, ma la sospensione per Covid - 19 da parte di ACE (America's Cup Event) ha interrotto la sfida per ...Ad Auckland riprende la Prada Cup . SicuramentePrada Pirelli e Ineos Team UK correranno sabato e domenica. Si vorrebbe anche venerdì, la notte tra giovedì e venerdì in Italia, ma per questioni organizzative in acqua, legate anche ai ...Luna Rossa ha vinto un pesantissimo e importantissimo braccio di ferro ad Auckland. Una vittoria "legale", che manifesta la forza del sodalizio italiano non soltanto in mare (dove conduce per 4-0 la F ...Sabato alle 16 (le 4 di notte in Italia) riprende la finale della Prada Cup con Luna Rossa in vantaggio 4-0 sugli inglesi di Ineos. “Non ci siamo fatti distrarre da tutto questo che è successo - dice ...