L’ultima puntata del Commissario Montalbano. (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Redazione. Andrea Camilleri, autore e scrittore delle indagini del Commissario Montalbano lo aveva annunciato prima della sua scomparsa: “Il Commissario Montalbano finirà con me”. E... Leggi su freeskipper (Di giovedì 18 febbraio 2021) di Redazione. Andrea Camilleri, autore e scrittore delle indagini dello aveva annunciato prima della sua scomparsa: “Ilfinirà con me”. E...

plottwistGF : RT @nagioia08: D: se venerdì si parlerà di noi spero che sia l'ultima volta perché non ne voglio più sapere perché in puntata poi si presen… - egenbogen_r : RT @vuoi_condurretu: la prossima puntata del #TZLATESHOW é il 24/02 e sarà l'ultima LA PROSSIMA PUNTATA DEL #TZLATESHOW É IL 24/02 E SARÀ… - QIndiscussa : RT @edoruta: “Io spero che venerdì sarà l’ultima volta che si parlerà di me e di lei. Poi basta, non ne voglio più sapere. Perché lei in pu… - anto_mas5 : RT @nagioia08: D: se venerdì si parlerà di noi spero che sia l'ultima volta perché non ne voglio più sapere perché in puntata poi si presen… - freeskipperIT : L'ultima puntata del Commissario Montalbano. -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima puntata Mister Nesta: queste gare si vincono anche così... ciociariaoggi.it