“Lui è peggio di me”: le anticipazioni della puntata del 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il debutto di giovedì scorso, torna su Rai Tre una nuova puntata del programma “Lui è peggio di me” condotto dall’insolita coppia Giorgio Panariello e Marco Giallini Nella prima serata di Rai Tre, stasera alle ore 21:20 arriva la seconda puntata di “Lui è peggio di me”, il programma pensato e ideato per una coppia insolita nella conduzione ossia Giorgio Panariello e Marco Giallini. Leggi anche: “Lui è peggio di me”: la prima volta di Marco Giallini alla conduzione Il debutto del programma ha conquistato gli spettatori di Rai Tre che hanno goduto del modo in cui è stato impostata e strutturata la serata. Alla base della trasmissione, infatti, due stili e modi di essere differenti propri dei padroni di casa che condividono il palco con ospiti che spesso sono amici di lunga data o ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il debutto di giovedì scorso, torna su Rai Tre una nuovadel programma “Lui èdi me” condotto dall’insolita coppia Giorgio Panariello e Marco Giallini Nella prima serata di Rai Tre, stasera alle ore 21:20 arriva la secondadi “Lui èdi me”, il programma pensato e ideato per una coppia insolita nella conduzione ossia Giorgio Panariello e Marco Giallini. Leggi anche: “Lui èdi me”: la prima volta di Marco Giallini alla conduzione Il debutto del programma ha conquistato gli spettatori di Rai Tre che hanno goduto del modo in cui è stato impostata e strutturata la serata. Alla basetrasmissione, infatti, due stili e modi di essere differenti propri dei padroni di casa che condividono il palco con ospiti che spesso sono amici di lunga data o ...

LeilaTopino : RT @BiasiErika: Barbara praticamente campa sulle spalle di Can,il circo,la Leotta e ora si inventa pure che lui e Demet si sposeranno?????? Q… - BiasiErika : Barbara praticamente campa sulle spalle di Can,il circo,la Leotta e ora si inventa pure che lui e Demet si sposeran… - Osi__X : @RadioBonanzaNFL Watson le uniche squadre disponibili per lui sono peggio dei Texans, perché non provarci invece ch… - luciodelgrosso : @matteorenzi Lui il più stimato e tu il peggio... - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Secondo appuntamento con “Lui è peggio di me” su Rai3 – Tra gli ospiti dello show di prima serata Gi… -