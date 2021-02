Lui è peggio di me, Fiorella Mannoia bellissima in nero conquista con la sua simpatia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo il successo della prima puntata, si rinnova l’appuntamento con Lui è peggio di me, lo show di Rai3 condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Ancora una volta, tanti grandi ospiti si sono alternati sul palco per uno spettacolo ricco di comicità, buona musica e sorprese a non finire. Un progetto innovativo, una sfida che ha unito due comici così distanti tra loro, eppure accomunati da un grande talento e dalla capacità di tenere il palco come pochi altri: Lui è peggio di me si è rivelato un programma di successo. Merito, almeno in parte, dell’improbabile quanto fortissima coppia alla conduzione, formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini – quest’ultimo alla sua prima prova come protagonista di uno show del genere. Ma anche la presenza di ospiti incredibili si è rivelata una scelta vincente. Se nel corso della prima puntata la vera stella ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo il successo della prima puntata, si rinnova l’appuntamento con Lui èdi me, lo show di Rai3 condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. Ancora una volta, tanti grandi ospiti si sono alternati sul palco per uno spettacolo ricco di comicità, buona musica e sorprese a non finire. Un progetto innovativo, una sfida che ha unito due comici così distanti tra loro, eppure accomunati da un grande talento e dalla capacità di tenere il palco come pochi altri: Lui èdi me si è rivelato un programma di successo. Merito, almeno in parte, dell’improbabile quanto fortissima coppia alla conduzione, formata da Giorgio Panariello e Marco Giallini – quest’ultimo alla sua prima prova come protagonista di uno show del genere. Ma anche la presenza di ospiti incredibili si è rivelata una scelta vincente. Se nel corso della prima puntata la vera stella ...

Raiofficialnews : ? #LuiÈPeggioDiMe: secondo appuntamento con @marcogiallini e @GioPanariello, stasera alle 21.20 su @Raitre ?… - Giovann40514783 : RT @greenblueinside: Sono messa peggio di lui in questo momento #prelemi - Ausilia15895875 : @Roberta71689416 Spero che faranno vedere i video dato che adesso sono tutti amici.. Se no peggio per lui - greenblueinside : Sono messa peggio di lui in questo momento #prelemi - casino90210 : RT @shipstellari: Se gli dici che è cattivo prende la porta rossa perché 'è peggio di frocio' ma lui è legittimato a dire la qualunque ??… -