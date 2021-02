LaGazzettaWeb : Lucera, «furbetti dei buoni spesa: 10 famiglie incastrate dalla Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Lucera furbetti

La Gazzetta del Mezzogiorno

... alla ricerca di possibiliche li abbiano ottenuti senza averne diritto. E in effetti la ... con la tenenza di Viale Castello che ha analizzato gli elenchi dei beneficiari a, dai quali ...Le irregolarità riscontrate sono state inoltre segnalate al Comune diper il recupero delle somme indebitamente percepite.A fronte di dichiarazioni mendaci in ordine alla situazione reddituale complessiva della famiglia, avevano percepito indebitamente il contributo assistenziale ...La richiesta dei buoni spesa ai tempi del Covid è argomento che non poteva non passare sotto esame, alla ricerca di possibili furbetti che li abbiano ottenuti senza averne diritto. E in effetti la Gua ...