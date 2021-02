Lorenzo Rossi | il figlio di Vasco confessa | «Ho maledetto il mio cognome | ma ora…»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Trentaquattrenne, speaker radiofonico con unimportante:Sturani,del celebre, si è raccontato a Leggo.it in un’intervista a cuore aperto in cui non ha nascosto un’infanzia difficile.di Maria Gabriella Sturani, la Gabri cui il cantautore di Zocca dedicò l’omonimo brano al termine di un’intensa storia d’amore,è uno dei tre figli del Blasco. Cresciuto in provincia di Ferrara,lavora nel marketing per VivaTicket e conduce un programma a Radio 1909 a Bologna. I primi passi sul campo li ha mossi, però, a Punto Radio, l’emittente emiliana fondata a Zocca da papà. Leggi anche >>commosso riceve il Nettuno d’oro di Bologna: ...

34enne, speaker radiofonico con un cognome importante: Lorenzo Rossi Sturani, figlio del celebre Vasco, si è raccontato a cuore aperto.