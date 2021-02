Lombardia | i camici del cognato Fontana donati alla Croce Rossa

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il casocontinua a lasciare i suoi strascichi. Al centro del dibattito, lo ricordiamo, c’è la vendita – poi trasformata in donazione – di 75milae 7mila set sanitari (per un totale di 513mila euro) da parte della società Dama Spa (riconducibilemoglie di, Roberta, e alAndrea Dini). Un caso sollevato da un servizio di Report e anticipato da Il Fatto Quotidiano a inizio giugno 2020. E donazione è proprio la parola chiave della vicenda che continua ad avvelenare le stanze di palazzo Belvedere. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, i mesi che si sono susseguiti hanno visto un intenso scambio di mail tra Aria, la centrale acquisti di Palazzoe la società Dama Spa interessata a donare i 25mila ...

Ieri invece tutto filava liscio, secondo moltibianchi. Calate, ma non azzerate le chiamate degli over 80 o dei loro familiari. "Si è ridotto l'assalto - conferma Fiorenzo Corti, vice ...... la centrale acquisti della Regione - depositata agli atti dell'inchiesta dall'avvocato Giuseppe Iannaccone - Dini si è dovuto arrendere: lanon vuole più i suoi. Neanche gratis . E ...La somministrazione a casa solo per chio è davvero impossibilitato a muoversi. Vertice con i sindacati al Pirellone: le visite dalla prossima settimana ...Ora è vero che l'imprenditore che offre è Andrea Dini, e cioè il cognato di Attilio Fontana. E non è ignoto a chi segue le cronache politiche e giudiziarie che entrambi siano sotto inchiesta a Milano ...